8 jogos de mundo aberto ideais para quem quer explorar o fundo do mar

Com gráficos vibrantes e um mundo aberto dividido em sete regiões distintas, Maneater permite que os jogadores explorem praias, docas industriais e o oceano profundo. O jogo está disponível para PC por R$ 75,49 no Steam e R$ 74,99 na Epic Games Store. No PS5 e PS4 pelo preço de R$ 199,50, no Xbox Series X/S e Xbox One com valor de R$ 147,45, além do Nintendo Switch com o custo de R$ 71,38.