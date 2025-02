A menos de 100 dias aumenta a expectativa para 12ª Rondônia Rural Show: “Do Campo ao Futuro”

Após o sucesso da 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que bateu recordes e movimentou o setor agropecuário do estado, a expectativa para 2025 aumenta. Com o tema “Do Campo ao Futuro”, a 12ª edição da Feira, realizada pelo governo de Rondônia, sob coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), no período de 26 a 31 de maio em Ji-Paraná, promete trazer, ainda mais, inovação e oportunidades para os produtores rurais, fortalecendo a agricultura e pecuária com novas tecnologias e investimentos sustentáveis.

A edição de 2024 fortaleceu o evento como a maior Feira de Agronegócio da região Norte, alcançando R$ 4,4 bilhões em negócios e reunindo 276 mil visitantes. Para o governador do estado, Marcos Rocha, “a expectativa é superar esses números e fazer a Rondônia Rural Show ainda maior do que já é”, ressaltou.

SUCESSO

O coordenador da Feira, Janderson Dalazen, relembra que, “entre as conquistas do ano passado, destacam-se os incentivos tributários aos produtores, premiações no setor de queijos e café, além da valorização do turismo e artesanato regional. O evento também promoveu capacitações profissionais e desafios tecnológicos, como o Hackathon, voltado às soluções inovadoras no setor agrícola, que têm muito a ver com o tema deste ano.”

Com foco no futuro do agronegócio, a edição deste ano buscará fortalecer a integração entre tecnologia e produção sustentável, ampliando os investimentos em vitrines tecnológicas, inteligência artificial (IA) e modernização das cadeias produtivas. A Feira continuará sendo um espaço estratégico para impulsionar novos negócios, capacitar produtores e fomentar a economia do estado.

O governo de Rondônia está trabalhando na organização da 12ª Rondônia Rural Show, visando superar os resultados anteriores e consolidar, ainda mais, o estado como referência no agronegócio nacional. Com um histórico de crescimento e inovação, o evento reafirma o empenho do governo em transformar a produção rural em um setor cada vez mais competitivo e sustentável.

A contagem regressiva para 2025 começou, e as expectativas estão altas para mais um evento de sucesso que conectará o campo ao futuro, promovendo o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.