A partir de fevereiro boletos poderão ser pagos via pix

O Governo Federal anunciou que, a partir de 3 de fevereiro, entrará em vigor uma nova resolução do Banco Central (BC) que traz melhorias nas regras para o pagamento de boletos. A partir dessa data, os boletos contarão com QR Code e poderão ser pagos via Pix.

O objetivo da resolução é tornar os pagamentos mais ágeis, aproveitando a ampla aceitação do Pix e aprimorando a experiência de uso dos boletos, um instrumento amplamente utilizado que passou por diversos aperfeiçoamentos de segurança nos últimos anos. Algumas instituições já estão, de forma experimental, oferecendo a opção de pagamento de boletos por meio de QR Code, e os usuários já estão aproveitando essa alternativa.

A Resolução BCB 443, de 12 de dezembro de 2024, também introduz o boleto dinâmico, uma nova modalidade de cobrança que será utilizada na negociação de títulos representativos de dívidas entre empresas.

Essa inovação promete trazer mais segurança e eficiência para essas transações. O boleto dinâmico visa aumentar a segurança nos pagamentos de dívidas, beneficiando tanto credores quanto devedores.