A queda de Kanye West: a linha do tempo das últimas polêmicas do rapper

As últimas duas semanas foram intensas — para dizer o mínimo — na vida de Kanye West (Ye). Após anos de declarações polêmicas e discursos de ódio, o rapper e designer atingiu o nível mais baixo da imagem pública neste mês, culminando na exclusão do site de sua marca e boatos do fim do casamento com Bianca Censori.

Yeezy/Divulgação

2 de fevereiro – “Look” de Bianca no Grammy

No Grammy Awards, Kanye West e sua esposa, Bianca Censori, marcaram presença no tapete vermelho. Censori usava um naked dress que mostrava seu corpo praticamente nu, gerando um debate sobre os limites entre a moda e a obscenidade. Com o caso, o público teorizou sobre estratégias de marketing de Kanye e a submissão de Bianca ao cantor.

6 de fevereiro – Nazismo e P. Diddy

Em sua conta na rede social X, Kanye West postou uma série de comentários polêmicos, incluindo declarações antissemitas e misóginas, afirmando que nunca pediria desculpas pelos comentários sobre judeus e se autodeclarando um nazista. O rapper fez dezenas de outras postagens ao longo de 12 horas, incluindo pedidos ao ex-presidente Donald Trump para conceder perdão a P. Diddy, acusado de tráfico sexual nos Estados Unidos, e ofendendo o designer Virgil Abloh, fundador da Off-White que morreu em 2021.

9 de fevereiro – Camiseta com suástica

Durante o intervalo do Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos, foi exibido um comercial no qual Kanye West direcionava os espectadores ao site oficial da própria marca, a Yeezy. Ao entrar na plataforma, os visitantes deram de cara com um único item à venda: uma camiseta com uma suástica, símbolo nazista, estampada no centro da peça. A polêmica gerou uma onda de repúdio e reascendeu discussões sobre as posturas controversas do artista.

Yeezy/Divulgação

10 de fevereiro – Exclusão do X e fim de contratos

Após continuar a postar no fim de semana, a conta de Kanye no X foi excluída pela plataforma na manhã de segunda-feira, exibindo a mensagem: “Esta conta não existe”. No mesmo dia, a 33&West, uma agência de talentos de Los Angeles, encerrou seu contrato com o artista, e seu agente, Daniel McCartney, publicou no Instagram que a agência não trabalharia mais com ele “devido a seus comentários prejudiciais e odiosos”.

Jonathan Leibson/Getty Images

11 de fevereiro – Processo de funcionária e fim do yeezy.com

Uma mulher judia, cujo nome não foi revelado, entrou com um processo contra Kanye West na Califórnia na terça-feira (11/2), alegando ter sido discriminada e assediada por ele devido ao seu sexo e religião.

A autora da ação, que trabalhou como especialista em marketing para a Yeezy em 2024, afirmou ter sido alvo de declarações antissemitas, incluindo com o recebimento mensagem de texto do designer que dizia: “Bem-vinda ao primeiro dia de trabalho para Hitler”, além de ter recebido material pornográfico e mensagens de assédio.

Após a venda de uma camiseta com a estampa de suástica, o site oficial da Yeezy foi tirado do ar. A decisão partiu da Shopify, plataforma de vendas usada pelo norte-americano. “Este comerciante não se envolveu em práticas comerciais autênticas e violou nossos termos, então, o removemos da Shopify”, declarou a plataforma à Variety.

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

13 de fevereiro – Boatos de divórcio

Sites como o TMZ e The Sun alegam que Kanye West e Bianca Censori teriam terminado o casamento, em sequência às polêmicas geradas pela aparição no Grammy e pelos posicionamentos do rapper. De acordo com a publicação, o casal estaria em contato com advogados de divórcio. Na sexta-feira (14/2), contudo, o agente do designer comunicou à imprensa que o casal segue junto, desmentindo as informações originais.

Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images

A sucessão de polêmicas envolvendo Kanye West reforça a trajetória cada vez mais conturbada do artista, que parece determinado a testar os limites da opinião pública. Entre declarações extremas, repercussão negativa e perdas comerciais, o impacto de suas ações continua a gerar consequências para seu nome no mundo da música e da moda.