A$AP Rocky inocentado: looks do tribunal e próximos passos na moda

O rapper A$AP Rocky foi inocentado, na última terça-feira (18/2), no julgamento por agressão com arma de fogo e, após receber o veredito, mergulhou no colo de sua amada Rihanna, que acompanhou todo o processo presencialmente. Agora, ambos estão livres para causar e criar no mundo da moda e da música.

A$AP Rocky havia sido acusado de atirar em um amigo, o rapper Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli, em 2021, e corria o risco de enfrentar uma possível sentença de mais de 24 anos de prisão, caso fosse condenado. O júri, contudo, chegou à decisão unânime e consideraram Rocky inocente.

Estilo no tribunal

Durante o julgamento, A$AP Rocky fez jus ao status de ícone da moda, e suas escolhas de estilo chamaram atenção pela elegância demandada pela situação. Na maioria das audiências, o rapper vestiu conjuntos da Yves Saint Laurent. Seus looks incluíram ternos de lã sob medida, um casaco de caxemira com abotoamento duplo, um trench coat e numerosos acessórios. Ele provou que é possível misturar seu gosto pela alta moda com a etiqueta formal da corte.

A$AP Rocky na moda

Com a absolvição, A$AP Rocky poderá seguir com seus projetos, incluindo a participação como copresidente do Met Gala 2025, ao lado de LeBron James e do também designer Pharrell Williams, diretor criativo da Louis Vuitton. A cerimônia, uma das mais importantes da moda no ano, é organizada por Anna Wintour e será realizada em 5 de maio.

Além disso, o rapper poderá se dedicar à sua marca de streetwear de luxo, a AWGE. A primeira coleção de roupas de A$AP Rocky foi apresentada durante o Paris Fashion Week, em 2024. Ainda não há anúncio sobre as próximas movimentações da marca.

Com a absolvição, A$AP Rocky tem a liberdade de retomar sua trajetória na moda e na música sem amarras. Entre compromissos como copresidente do Met Gala e a expansão da AWGE, o rapper e a esposa, Rihanna, voltam aos holofotes da cultura pop e terão ainda mais oportunidades de firmar seus nomes do mundo da moda.