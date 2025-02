Acerto de contas entre pessoas em situação de rua termina com um gravemente ferido a facadas

Engles dos Santos Silva, 29 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca na madrugada desta terça-feira (18), enquanto dormia em um banco da Praça da Biblioteca Pública, próximo ao ponto dos mototaxistas, no cruzamento das Avenidas Brasil e Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Engles dormia no banco da praça quando um homem ainda não identificado, que estava acompanhado de uma mulher, sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe em seu abdômen. Após o ataque, o casal fugiu correndo em direção à escadaria do bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como Papoco.

Populares que passavam pelo local prestaram assistência à vítima e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma unidade de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros socorros e encaminharam Engles, em estado grave, ao pronto-socorro de Rio Branco, com um corte profundo no abdômen. Ao dar entrada no hospital, a vítima foi levada às pressas para o centro cirúrgico.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local e colheram informações para tentar localizar o agressor, que ainda não foi encontrado.

Ainda segundo a polícia, a motivação da tentativa de homicídio estaria ligada à venda de um bebedouro furtado. O autor do ataque teria furtado um eletrodoméstico e entregado a Engles para que ele o vendesse. No entanto, a vítima não repassou o dinheiro ao suspeito. Ao encontrar Engles dormindo no banco da praça, o criminoso decidiu se vingar.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), iniciou as investigações. O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).