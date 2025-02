Acidente entre caminhão e ônibus com universitários deixa 12 mortos no interior de SP

Um acidente entre um caminhão e um ônibus na noite de quinta-feira, 20, deixou 12 pessoas mortas e 19 feridas no interior de São Paulo, segundo o Corpo de Bombeiros. A colisão entre os veículos aconteceu por volta das 22h na Rodovia Waldir Canevari, na altura do quilômetro 17, na região da cidade de Nuporanga.

Entre as vítimas do acidente, estão estudantes universitários, que estavam no ônibus. Nas redes sociais, o perfil de uma atlética da Universidade de Franca (Unifran) lamentou o ocorrido.

