Acidente entre dois carros deixa cinco feridos em Acrelândia

Um grave acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (21) na AC-475, conhecida como Estrada do Agricultor, em Acrelândia, deixou pelo menos cinco pessoas feridas. A colisão frontal envolveu dois carros, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre as identidades dos motoristas e o estado de saúde dos feridos.

Informações preliminares apontam que, durante o acidente, um dos veículos transportava três crianças. Todas as vítimas, sem exceção, foram encaminhadas à unidade mista de saúde da cidade para receber os devidos cuidados médicos. As autoridades ainda investigam as causas da colisão.