Acidente grave com barcos deixa três pessoas feridas; uma criança está entre as vítimas

Duas embarcações se chocaram no início da noite desta segunda-feira (17) próximo à comunidade Santo Antônio, cerca de 32 km da ponte do rio Jurupari, no município de Feijó. O acidente deixou três vítimas feridas. Duas mulheres adultas e uma criança foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas para o Samu, que as aguardava na BR-364, na ponte sobre o rio.

Ao todo, havia 10 pessoas nas duas embarcações: uma mulher de 41 anos foi a vítima mais grave. Ela teve um corte na altura da testa e fratura em três costelas. As outras duas vítimas feridas: uma mulher de 48 anos, que apresentava apenas escoriações na testa e uma criança de 10 anos, que apresentava um corte no rosto, mas sem gravidade.

Segundo relato do tenente Dyego Soares da Silva, do Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar à ambulância do Samu, por volta das 20h, todas as vítimas estavam responsivas e tranquilas.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. Uma das embarcações naufragou e ainda não foi recuperada. Uma equipe de mergulho irá hoje ao local do acidente para iniciar as buscas pela embarcação e outros pertences.