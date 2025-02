Acidentes aéreos no Brasil tem maior crescimento em 15 anos; Acre teve aumento de 71% em 2024

Em 2024, o Brasil registrou um aumento alarmante no número de mortes em acidentes aéreos, com 152 vítimas fatais, quase o dobro do número registrado no ano anterior, que foi de 77. O número de acidentes fatais também subiu significativamente, com 44 ocorrências em 2024, um aumento de 47% em comparação com 2023, que teve 33 acidentes fatais.

No Acre, a situação também reflete a tendência de crescimento. De acordo com o Painel Sipaer, mantido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), o número de incidentes e acidentes aéreos aumentou 71,43% no estado em 2024, em comparação com o ano anterior. O maior número de ocorrências tem relação com problemas mecânicos, como falhas nos trens de pouso e pneus, além de choques com animais.

Entre as 12 ocorrências registradas no Acre em 2024, a maioria foi de incidentes (10), além disso, um incidente grave e um acidente foram também documentados. Em 2023, foram registradas apenas 7 ocorrências.

O acidente de maior repercussão ocorreu em 18 de março, quando um avião fez um pouso de emergência em um pasto, em Manoel Urbano, resultando em quatro vítimas, uma delas, o empresário Sidney Estuardo Hoyle Vega.

A nível Brasil, o acidente de agosto com o avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, destacou-se como o mais trágico, com 62 mortos. O número de vítimas fatais em 2024 continua a ser um dos maiores da década, com 90 mortes, 28% a mais que em 2023.