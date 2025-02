Acisa presta homenagem a Rodrigo Pires, empresário que deixou legado de dedicação e inovação

A Associação Comercial e Industrial do Acre (ACISA) prestou uma emocionante homenagem a Rodrigo Pires, empresário falecido no ano passado, em reconhecimento ao seu legado de contribuição e excelência no cenário econômico da região.

A homenagem foi feita durante a posse da nova presidente Patrícia Dossa, nesta sexta-feira (14), em Rio Branco. O empresário foi homenageado com a Comenda Teófilo Maia.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da Acisa, os pais e amigos de Rodrigo também prestaram suas homenagens.

Rodrigo Pires, fundador de uma das empresas mais inovadoras do setor de publicidade. Ele era conhecido pela visão empreendedora, comprometimento com a qualidade e, acima de tudo, pelo seu caráter íntegro.