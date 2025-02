Acordo com Botafogo é desfeito, e Vasco Matos vai permanecer no Santa Clara; entenda

Agora, o Botafogo retorna ao mercado na busca pelo substituto de Artur Jorge. O treinador português, hoje no Al-Rayyan, do Catar, deixou o clube no início de janeiro. Na última semana, o Alvinegro anunciou o retorno de Cláudio Caçapa, que assinou como auxiliar técnico permanente do clube e atuará como interino – substituindo Carlos Leiria, que retornou ao sub-20 – enquanto o novo nome não é definido.