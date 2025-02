Acre arrecadou mais de R$ 50 milhões em impostos só no primeiro mês de 2025, revela balanço

Os valores de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referentes ao mês de janeiro, foram divulgados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10).

Ao todo, o Estado do Acre arrecadou R$51.698.354,99 no acumulado dos três impostos, sendo R$6.703.193,44 referentes ao IPVA, R$35.996.133,63 ao ICMS e R$8.999.027,92 ao Fundeb.

Dentre as arrecadações de IPVA, as cidades que tiveram o maior montante foram Rio Branco (R$4.413.975,78), Cruzeiro do Sul (R$713.227,57) e Brasileia (R$368.848,82). Já as cidades com menor arrecadação do imposto foram Santa Rosa do Purus (R$5.351,62), Marechal Thaumaturgo (R$3.531,54) e Jordão (R$548,79).

Quanto ao ICMS, as maiores arrecadações se repetem, com Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileira estando nas três primeiras posições, com R$15.348.357,81, R$4.288.301,94 e R$1.590.500,00, respectivamente. Já as cidades com menor valor arrecadado são Capixaba (R$525.739,12), Jordão (R$512.210,19) e Santa Rosa do Purus (R$467.963,52).

Já no Fundeb, os líderes de arrecadação foram, novamente, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia, com R$3.837.087,11, R$1.072.074,83 e R$397.624,76, respectivamente. Enquanto isso, as últimas posições da arrecadação ficam por conta de Capixaba (R$131.434,70), Jordão (R$128.052,47) e Santa Rosa do Purus (R$116.990,81).