Acre avança em tratativas para voos internacionais com o Peru em reunião com MPor

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga, participou nesta terça-feira (11), em Brasília, de uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, para tratar de voos internacionais do Acre para o Peru. Gonzaga esteve acompanhado do senador Alan Rick, do deputado federal Roberto Duarte e do prefeito em exercício de Feijó, Juarez Leitão.

Defensor da integração comercial e turística entre o Acre e o Peru como ferramenta de desenvolvimento econômico, Gonzaga afirmou que o início dos voos comerciais e de cargas entre os dois destinos impulsionará a economia local, gerando emprego e renda para os acreanos.

“É uma conquista muito importante para o nosso estado. Estamos trabalhando para fomentar o comércio bilateral entre o Acre e o Peru, e esses voos vão contribuir muito com isso. Poderemos enviar nossos produtos aos países vizinhos e comprar produtos a preços mais acessíveis. Tudo isso resultará em mais emprego e renda para o nosso povo”, disse o deputado.

Gonzaga destacou ainda que o ministro garantiu uma visita ao Acre entre abril e maio para anunciar oficialmente o início dos voos. O parlamentar aproveitou para agradecer ao senador Alan Rick, que intermediou a reunião com o ministro, e ao deputado Roberto Duarte pelo apoio.

“Quero agradecer ao senador Alan Rick, que sempre tem nos ajudado muito nas pautas do Acre, e ao deputado federal Roberto Duarte pelo suporte. Estamos ansiosos pelo início desses voos, que serão fundamentais para a integração comercial”, afirmou Gonzaga.

O parlamentar também fez questão de agradecer ao governador Gladson Cameli pelo empenho em fortalecer a integração comercial entre o Acre e o Peru.

“O governador Gladson Cameli sempre foi um entusiasta dessa parceria com o Peru. Graças ao governo do Estado, o Acre terá agora uma ligação direta com o país vizinho, fortalecendo nossa economia”, finalizou.

O senador Alan Rick destacou que os voos para o Peru contribuirão para transformar o Acre em um polo logístico de exportação. Ele também aproveitou para agradecer ao deputado Gonzaga pelo apoio.

“Quero agradecer ao deputado Gonzaga pelo suporte nesse projeto. Essa parceria vai impulsionar voos de passageiros e de cargas, além de abrir a rota das exportações brasileiras pelo Porto de Chancay. Temos o sonho de transformar o Acre em um polo logístico estratégico para o comércio exterior brasileiro e, por isso, convidamos o ministro para visitar o porto peruano no primeiro semestre deste ano”, afirmou o senador.

Informações da Assembleia Legislativa do Acre