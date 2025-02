Acre lidera ranking de internet mais rápida do Brasil em 2024, diz levantamento

O Acre se destacou em 2024 como o estado com a internet mais rápida do Brasil, atingindo uma velocidade média de 231,60 Mbps na banda larga fixa, de acordo com um levantamento do portal Minha Conexão. O desempenho coloca o estado à frente de outras regiões brasileiras e demonstra um avanço significativo na infraestrutura digital local.

O Brasil registrou uma média nacional de 219,51 Mbps neste ano, um crescimento expressivo de 277% em relação a 2021, quando a média era de apenas 58,18 Mbps. A marca alcançada pelo Acre supera a média nacional e evidencia um progresso acelerado no estado.

Em comparação, outros estados como Amazonas (187,71 Mbps) e Goiás (179,89 Mbps) também tiveram bons desempenhos, mas ficaram atrás do Acre. No outro extremo, a Paraíba apresentou a menor velocidade média do país, com 84,14 Mbps.

Entre as capitais, Rio Branco foi a cidade brasileira com a internet mais veloz, registrando incríveis 318,70 Mbps. Esse desempenho colocou a capital acreana à frente de Goiânia (265 Mbps) e Porto Velho (241 Mbps), que completam o pódio das cidades com melhor conexão.

O avanço da conectividade no Acre reflete investimentos em infraestrutura de telecomunicações, com a ampliação da cobertura de fibra óptica e a chegada de novos provedores regionais. O crescimento da velocidade de internet beneficia não apenas os consumidores, mas também setores como o comércio eletrônico, a educação digital e o home office, que se tornaram ainda mais relevantes nos últimos anos.

Apesar do bom desempenho interno, o Brasil ainda está atrás de países como os Emirados Árabes Unidos (297,62 Mbps) e Cingapura (297,57 Mbps), que lideram o ranking global de velocidade de internet. Ainda assim, a média nacional de 2024 (219,51 Mbps) supera a média global de 62,79 Mbps, indicando que o país avança no cenário da conectividade mundial.