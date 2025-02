Acre no topo! Maxine Silva e Raissa Barbosa são campeãs do Prêmio iBest 2024

O Acre foi destaque na cerimônia de premiação do iBest 2024, na noite dessa sexta-feira (14), em Porto Alegre. As acreanas Raissa Barbosa e Maxine Silva se consagraram campeãs. A premiação reconhece os maiores influenciadores digitais e personalidades da internet no Brasil, reuniu finalistas de diversas categorias.

Maxine Silva venceu na categoria de voto popular, enquanto Raíssa Barbosa levou o prêmio na categoria Academia.

Entre os Top 3 da categoria Influenciador Acre, também estavam a novelista Glória Perez e o goleiro Weverton Pereira. Na categoria Academia, concorreram ainda a atriz e ex-BBB Gleici Damasceno e Weverton Pereira.

O Prêmio iBest, realizado desde 1996 e retomado em 2020, destaca profissionais que se destacam no ambiente digital em suas respectivas áreas.