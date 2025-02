Acre ocupa 13ª posição em segurança pública e supera estados como o Rio de Janeiro

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou nesta sexta-feira (21) um estudo sobre o nível de qualidade e eficiência da segurança pública entre os estados brasileiros no ano de 2024. Dentre eles, o Acre está situado na 13° posição.

Como critérios para chegar a um resultado, a organização observou dados relacionados a atuação do sistema de justiça criminal, presos sem condenação, déficit carcerário, mortes a esclarecer, mortalidade no trânsito, segurança pessoal e patrimonial, qualidade da informação de criminalidade e violência sexual.

A análise faz parte do Ranking de Competitividade dos Estados e dos Municípios, que também apresenta resultados em áreas como Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação e Inovação.

Segundo a CLP os dois estados que apresentam a melhor segurança pública do país são Santa Catarina (1° lugar) e Rio Grande do Sul (3°). O Distrito Federal ocupa a 2° posição. Os estado que assumem as piores posições são Rondônia (25°), Roraima (26°) e Amapá (27°).

“A segurança pública é o serviço público que melhor expressa o funcionamento das instituições do Estado, visto que a construção da ordem e a proteção aos direitos individuais ao longo de toda a história se mostraram essenciais para a criação de um ordenamento virtuoso para o desenvolvimento”, diz o estudo.

VEJA O RANKING MAIS DETALHADO: