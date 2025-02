Acre recebe 300 toneladas de milho do Governo Lula para apoiar pequenos criadores

O Acre deve receber nesta semana cerca de 300 toneladas de milho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para reforçar os estoques do Programa de Venda em Balcão (ProVB).

O grão será levado para a unidade armazenadora de Rio Branco, que atualmente conta com 200 toneladas do produto, destinadas a 763 criadores cadastrados no programa, que tem como objetivo garantir o acesso de criadores rurais de pequeno porte aos produtos da Conab.

Atualmente, o preço da saca de milho de R$ 60 kg sai a R$ 88,20, por meio do ProVB, que oferta o produto a preços compatíveis com o mercado atacadista.

Para se inscrever no programa, os interessados devem apresentar documentação que comprove sua atuação como pequeno criador, como a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), ou explorar área equivalente a até 10 módulos fiscais.

O ProVB contempla criadores de diversas espécies, como aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos, codornas e peixes. Em 2024, foram comercializadas 111,9 mil toneladas, um aumento de 70% com relação a 2023, quando foram vendidas 65,9 mil toneladas.