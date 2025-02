Acre tem mais de 4 mil inscritos no Prouni; Direito é o curso preferencial dos estudantes

O estado do Acre teve 4.235 inscritos na edição de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Desses, 999 foram pré-selecionados na primeira chamada publicada na última terça-feira (4), pelo Ministério da Educação (MEC).

A segunda chamada será divulgada no dia 28 de fevereiro e os resultados podem ser conferidos no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, foram ofertadas 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas por todo o país.

No Acre, o ranking dos três cursos mais concorridos é liderado por Direito, com 1.530 inscritos e 136 estudantes pré-selecionados. Medicina está em segundo lugar, com com 1.175 registros, sendo 8 desse já contemplados.

Enfermagem é o próximo mais procurado, contemplados. Farmácia, Biomedicina, Psicologia, Educação Física, Pedagogia, Administração e Fisioterapia estão entre os 10 mais desejados.

Segundo o levantamento, a faixa etária com o maior número de inscritos é de 19 a 20 anos, com 674.954 estudantes. Em seguida, estão as faixas de 21 a 30 anos (414.605 inscritos) e de 14 a 18 anos (297.258 inscritos).

A maior parte se declarou com a cor parda (344.861). Já aqueles que se identificam como branco totalizaram 316.972 inscritos. A lista é completada, respectivamente, por aqueles que se autodeclararam pretos (96.161), amarelos (8.020) e indígenas (2.282).