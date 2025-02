Acre tem o 2ª maior número de estudantes de escolas públicas com melhores notas de redação do Enem

Apesar de não ter alcançado nenhuma nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Acre ficou em segundo lugar entre os estudantes de escolas públicas com a maior nota na produção dos textos dissertativos-argumentativos.

A informação é do Consed, Conselho que reúne todos os secretários estaduais de Educação do país. O ranking de desempenho foi divulgado nesta quarta-feira (6).

São 2,7 alunos a cada mil que conseguiram nota maior que 950 na redação, com o Acre só perdendo para a Bahia, segundo o levantamento que leva em consideração o percentual de estudantes de escolas públicas que fizeram o Enem e que tiraram mais de 950 pontos na redação.

O Acre tem cerca de 140 mil estudantes em escolas públicas, dos quais cerca de 20 mil prestaram o Enem em 2024.