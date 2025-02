Um levantamento realizado por uma reportagem especial do Estadão mostra que o estado do Acre é o que teve o segundo maior repasse de emendas parlamentares de deputados federais e senadores por habitante em todo o país, totalizando R$897,80 por pessoa.

Os dados são referentes às emendas empenhadas destinadas para prefeituras e governos estaduais. O valor é superado apenas pela média do estado de Roraima, que atingiu os quatro dígitos, chegando a R$1.069,06.

Proporcionalmente, o repasse do Acre é 1.005,80% do registrado em São Paulo (R$81,19) e 523.99% de Minas Gerais (R$143,88). Os números ganham maior destaque já que o estado tem a menor bancada entre os parlamentares federais, sendo oito deputados e três senadores.

A região norte como um todo acumula os três maiores valores relativos, entretanto, em números absolutos o nordeste lidera a lista, com 36% do total, com Sudeste em segundo (25%), Norte em terceiro (17%), seguidos de sul e centro-oeste respectivamente com 13% e 9%