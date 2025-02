Acre tem o segundo maior custo por metro quadrado na construção civil do país, diz IBGE

Uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada na quinta-feira (19) revelou que o Acre tem o segundo maior custo da construção civil do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Os números foram coletados pelo Sinapi, sigla do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que fornece dados para o IBGE com base em preços de referência dos insumos, equipamentos, mão de obra e serviços da construção civil no Brasil. Nesse contexto, o valor médio no Acre chegou a R$ 1.888,46 por metro quadrado em janeiro.

O valor no Acre também superou a média nacional, que ficou em R$ 1.725,52. No país, a distribuição média do custo foi de R$ 1.003,26 para materiais e R$ 722,26 para mão de obra.

O custo acumulado nos últimos doze meses foi de 4,9%, apenas R$ 4,69 a menos que o custo no Rio de Janeiro, que foi de R$ 1.893,15. O Rio de Janeiro é considerado, em alguns locais da capital fluminense e até em municípios do interior, como um dos lugares com o maior preço do metro quadrado do mundo.

Apesar de ter uma população equivalente a apenas 5% do número de habitantes do estado fluminense, o Acre acumulou um aumento de 4,8% no custo da construção civil nos últimos 12 meses.

O alto custo no Acre reflete desafios logísticos e de infraestrutura, que encarecem a aquisição de materiais e a execução de obras. O cenário preocupa setores da economia e a população, que enfrentam dificuldades para acessar moradias e serviços de construção. Especialistas apontam a necessidade de políticas públicas para reduzir os custos e impulsionar o desenvolvimento do setor no estado.