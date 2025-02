O estado do Acre teve, durante o ano de 2024, um montante de R$7,6 milhões investidos, valor que superou em 45% os valores liberados no período de análise anterior, quando foram destinados R$5,2 milhões.

O reajuste nacional foi muito parecido com o observado no estado do Acre, com aumento de 44% em todo o país, o que gira em torno dos R$500 milhões, chegando a um montante de R$1,8 bilhão.

Apesar da expansão do investimento do Ministério da Saúde, a pasta destaca que é necessário que as ações sejam conjuntas, alinhando os governos federal, estadual e municipal. É importante ressaltar que o ministério já está discutindo uma ampliação nos repasses do ano de 2025.