Isabela Jucá Portela, de apenas 17 anos, quebrou o recorde de maior nota obtida para ingressar no curso de Medicina, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

A nota obtida pela garota, com o acréscimo do bônus regional, destinado aos estudantes que concluíram o ensino médio, foi de 912,6 pontos. O bônus é aplicado desde 2019 aos alunos aptos.

Portela já havia conquistado uma vaga na Universidade Federal da Paraíba, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), entretanto, o principal objetivo da jovem era cursar Medicina no estado do Acre.