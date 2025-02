Acreano conquista medalha de ouro em evento nacional de jiu-jitsu em Fortaleza

O paratleta Wendell Barbosa (Óticas Novo Estilo, SEEL, Governo do Estado) estreou neste sábado (1º), no AJP de Fortaleza, evento nacional de jiu-jitsu e garantiu o ouro no desafio convencional sem kimono.

O acreano venceu o americano John Scheurich por 3 a 1 na semifinal e na disputa pelo primeiro lugar no pódio ganhou do brasileiro Pedro Monteiro por finalização.

Nas redes sociais, ele comemorou a vitória e dedicou a medalha para o seu filho Gael, que está perto de nascer.

“É ouro, graças a Deus. Conquistamos o titulo. Vencemos a primeira contra o americano, uma luta muito difícil, mas deu tudo certo. Conseguimos o objetivo. E a segunda vencemos por finalização. Deu tudo certo. Agradeço a minha família, a minha esposa e ao governo do estado do Acre…”, afirmou.

Neste domingo (2), Wendel luta ainda no parajiu-jitsu com kimono, e afirmou que será um grande desafios com muitas responsabilidades.