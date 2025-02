O Pequeno Tigre do taekwondo acreano, Bryan Azevedo, atleta de 14 anos, foi vice-campeão do Grand Slam nacional de sua categoria nesta sexta-feira (21), no estado do Rio de Janeiro, na Arena Carioca.

Com o desempenho, ele conquistou vaga na seleção brasileira de sua categoria. O vice campeonato veio após a derrota na categoria cadete até 53kg, em luta contra João Vitor da Silveira, atleta de Santa Catarina, por 2 rounds a 1.

“ Encerrei minha participação no Grand Slam 2025. Não foi o resultado esperado, mas a gente conseguiu a prata com o gostinho de ouro. A gente conseguiu o mais importante, que é a vaga na seleção brasileira de 2025, estamos classificados para o Pan-Americano, no México “, disse Bryan Azevedo ao ge.

Ainda em 2025, Bryan terá outros quatro compromissos ao longo do calendário, sendo eles: Costa Rica President’s Cup – San José (Costa Rica), entre 12 e 16 de março; Rio Open – Kiorugui, poomsae e parataekwondo – Rio de Janeiro (RJ) entre 14 e 18 de maio; Copa Regional e PDR Região Norte – Boa Vista (RR), nos dias 14 e 15 de junho; e a Copa do Brasil Kyorugui/Poomsae e Paratkd – Porto Alegre (RS) entre os dias 12 e 16 de novembro.