Acreano garante vaga para as Olimpíadas de Inverno após ser o melhor brasileiro no Mundial Júnior

O Brasil já tem seu primeiro representante garantido nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026: o acreano Manex Silva, de 22 anos. O atleta assegurou a vaga no esqui cross-country ao atingir o índice necessário durante o Mundial Júnior da modalidade, realizado em Schilpario, na Itália.

Na prova de sprint clássico, Manex completou o percurso em 2min51s12, somando 159,46 pontos FIS, abaixo dos 300 pontos exigidos para a classificação olímpica.

Dias depois, na prova de 10 km com largada intervalada, ele registrou o tempo de 35min38s4, alcançando 311,82 pontos FIS e ficando na 74ª posição entre 86 competidores.

Nascido no Acre, Manex mudou-se ainda criança para o País Basco, na Espanha, onde iniciou sua trajetória no esqui. O que começou como um hobby transformou-se em carreira profissional, levando-o a representar o Brasil em competições internacionais desde 2018.

Sua participação nos Jogos de Pequim 2022 foi histórica, tornando-se o primeiro brasileiro a disputar todas as provas individuais do esqui cross-country em uma edição olímpica. Agora, com a vaga garantida para Milão-Cortina 2026, Manex intensifica sua preparação, buscando elevar ainda mais o nome do Brasil nos esportes de inverno.