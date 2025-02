Acreanos recebem o pior salário inicial do país, diz levantamento; São Paulo lidera ranking

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o Acre é o estado que tem o menor salário inicial entre os estados brasileiros. A pesquisa foi divulgada na última terça-feira (17).

Um trabalhador acreano recém-admitido recebe em média R$1.700. O estado fica atrás de Roraima (R$ R$1.715) e Amapá (R$1.725), Alagoas (R$1.753) e Rio Grande do Norte (R$1.760). Um total de 23 estados estão abaixo da média nacional, que é de R$ 2.178.

Os maiores salários médios de admissão estão em São Paulo (R$2.473), no Distrito Federal (R$2.284) e no Rio de Janeiro (R$2.223).

Santa Catarina, que tem sido o destino de muitos acreanos, paga inicialmente R$ 2.198 em média. O estado é o quarto no ranking entre as unidades da federação.