Acrelândia celebra 33 anos com festival inédito para valorizar produção de café e impulsionar turismo

Acrelândia, município localizado na regional do Baixo Acre, se prepara para comemorar seus 33 anos de emancipação com a realização do 1º Festival Cultural “Acrelândia, a Terra do Café”, que acontecerá no dia 28 de abril. O evento visa fortalecer a produção local de café e estimular o turismo na região.

Para alinhar parcerias e definir estratégias para a promoção do festival, representantes da Prefeitura de Acrelândia, da Associação Comercial e Empresarial de Acrelândia (Aceac) e da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) estiveram reunidos em Rio Branco nesta quarta-feira, 5.

O prefeito Olavo Francelino ressaltou a importância do apoio do governo estadual em iniciativas que impulsionam a economia local. “Acrelândia, hoje, tem cerca de 60% do plantio de café, e estamos localizados próximo à capital, Rio Branco. Então, queremos aproveitar as oportunidades que temos para fomentar ainda mais as nossas produções, destacando também nessa ocasião especial, que é o aniversário do município”, afirmou.

Empreendedorismo feminino em destaque

Durante a reunião, também foi discutido o papel das mulheres na cafeicultura acreana. Em 2024, quatro produtoras do estado estiveram entre as finalistas do Concurso Florada Premiada, um dos mais importantes do setor, realizado durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). Entre elas, Eliane Lara, de Acrelândia, Keyti Sousa e Antônia Kurvski, de Brasileia, e Marivania Mendes, de Epitaciolândia.

O secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou o potencial do turismo rural associado à produção de café. “As produções regionais têm grande potencial no segmento do turismo rural. Em cidades famosas pelo turismo é comum ter turistas interessados nos processos de produção do vinho, em Gramado (RS), por exemplo. Então, os projetos discutidos aqui hoje mostram que temos as habilidades necessárias com o café para promover esse segmento do turismo, e estamos à disposição da prefeitura e da Associação Comercial para auxiliar no que estiver ao nosso alcance”, explicou.

O festival contará com uma programação variada, incluindo apresentações culturais, shows musicais, feiras de artesanato e gastronomia, além de atividades voltadas para o café, como degustações e palestras. Os detalhes da agenda oficial serão divulgados em breve.