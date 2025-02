Acusado de estuprar enteadas é condenado a 28 anos de prisão no interior do Acre

Um homem de 50 anos foi preso nesta quinta-feira (5) após ser condenado a 28 anos de prisão pelo abuso sexual de duas enteadas, em Mâncio Lima. O crime foi descoberto em 2021, quando as vítimas tinham 16 e 13 anos.

O acusado chegou a ser detido anteriormente, mas foi solto. Com a condenação, a Justiça determinou sua prisão definitiva.

“Estávamos com mandados de prisão em aberto e realizamos o cumprimento. Esse cidadão, em data anterior, estuprou suas duas enteadas. Ele foi preso inicialmente, posteriormente liberado, mas agora, com o julgamento do processo, houve a condenação de 28 anos”, explicou o delegado José Obetâneo, responsável pela operação.

Na mesma ação, a Polícia Civil também prendeu um parente do condenado, de 33 anos, que respondia na Justiça do Acre por diversos crimes contra o patrimônio. “Ele cometeu inúmeros furtos durante a noite aqui [em Mâncio Lima], principalmente contra comerciantes”, disse Obetâneo.

Os dois foram encaminhados ao Presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, onde devem cumprir pena. Eles ainda passarão por audiência de custódia nesta quinta-feira (6).