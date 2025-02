Adailton Cruz anuncia saída do PSB e faz críticas à direção do partido: “Não quero ser marionete”

O deputado Adailton Cruz anunciou, durante entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (18), que está prestes a deixar o Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Ele faz parte da sigla desde 2020, quando venceu as eleições e conquistou uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco. Pelo mesmo partido, dois anos depois, concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e se tornou deputado.

Para disputar a reeleição em 2026, Adailton deve buscar uma nova sigla quando abrir a janela partidária. O parlamentar disse que já recebeu alguns convites, mas está avaliando-os cuidadosamente.

“O maior desafio será a reeleição, porque nunca fui candidato à reeleição. Saí da Câmara para a Aleac. Um fato eu compartilho: não irei continuar no meu partido. Infelizmente, existem algumas rusgas internas na diretoria local. Não me aceitam. Não quero estar em um mandato para ser marionete ou boneco de presépio, para ser conduzido por interesses alheios, e isso não foi bem-vindo. Em razão disso, sou uma pessoa não bem-vinda e não grata ao partido”, disse.

“Não posso sair agora, porque perco o mandato. Chegando a janela [partidária], procuro outro partido. Desejo sucesso aos que estão à frente do partido [o PSB]. Se eles acham que a forma como estão conduzindo é a melhor, que sigam, que Deus ilumine, mas eu não estarei mais com a sigla, infelizmente, porque foi o primeiro partido ao qual me filiei na vida”, finalizou.

Adailton disse que recebeu convites de três partidos, mas considera cedo escolher um deles no momento. O certo é que deve ir para um partido de centro-direita.

“É muito cedo ainda, mas devo ir para um partido de centro-direita. Quero ir para um partido que, se não for me ajudar, que não me atrapalhe, que deixe a gente trabalhar e ajudar o povo. Não tenho muita a ideologia político-partidária. A gente está na política para defender o que é correto, independentemente da ideologia”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: