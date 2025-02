Adailton Cruz debate sobre a assistência pré-natal de alto risco junto ao MPAC

Nesta quinta-feira (06), o deputado estadual Adailton Cruz, que também preside a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), esteve em uma reunião estratégica no Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

O encontro contou com a participação do promotor de Justiça Ocimar da Silva Sales Júnior, da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, além de representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), da Secretaria de Estado da Saúde (SESACRE) e servidores da área da saúde. O objetivo foi discutir a Assistência Pré-Natal de Alto Risco e a necessidade de ampliar o cuidado às gestantes em todo o estado.

Durante a reunião, Adailton Cruz destacou a importância de expandir os serviços de referência para o pré-natal de alto risco, ressaltando que a rede de atendimento não pode se restringir à capital, Rio Branco. Segundo o parlamentar, é fundamental garantir que as gestantes em todas as regiões do Acre, especialmente no Vale do Juruá, tenham acesso a uma assistência qualificada e integral.

“Precisamos descentralizar os serviços e garantir que todas as futuras mães tenham acesso a um atendimento adequado, independente de onde residam. A saúde materna deve ser uma prioridade e não podemos permitir que barreiras geográficas impeçam esse cuidado essencial”, afirmou o deputado.

O parlamentar reforçou que o fortalecimento dessas políticas públicas passa pela articulação entre o parlamento, o governo e os municípios, além do envolvimento direto do Ministério Público e dos profissionais de saúde. Para ele, essa união de esforços é crucial para assegurar a implementação de medidas efetivas e garantir que nenhuma gestante acreana fique desassistida.

Com essa iniciativa, o deputado reafirma seu compromisso em buscar soluções que fortaleçam o atendimento às gestantes de alto risco, promovendo mais segurança e qualidade de vida para as famílias acreanas.