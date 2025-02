Adesg enfrenta o São Francisco e quer se aproximar da semifinal

A Adesg enfrenta o São Francisco neste domingo, 23, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. O Leão é vice-líder com 8 pontos e um triunfo vai aproximar ainda mais da semifinal.

Adesg modificada

A Adesg vai ter como novidade as entradas do lateral Vini, na vaga de Jojo suspenso, e Jerônimo, no lugar de Pedro Careca.

“O Vini vem trabalhando forte e merece essa oportunidade. O Jerônimo na vaga do Pedro é uma opção tática”, explicou Erismeu Silva.

Mesma equipe

Depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato, o técnico Giovani Silva deve repetir a equipe. Uma vitória contra a Adesg vai colocar o time na luta por uma vaga na semifinal.

Trio definido

Josué Castro apita a Adesg e São Francisco. Renô Schimaltz e Verônica Severino serão os assistentes.