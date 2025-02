Adesg terá reforços importante na partida contra o Plácido de Castro

Adesg e Plácido de Castro disputam neste sábado, 1º, a partir das 15 horas, no Florestão, o jogo de abertura da 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. A Adesg empatou na estreia e o Plácido de Castro foi derrotado.

Adesg terá reforços

O técnico Erismeu Silva ganhou reforços importantes para a segunda partida no Estadual. O lateral Matheus Damasceno fica como opção, mas o volante Rodrigo Lamar, o meia Pablo e o atacante Pedro Careca começam a partida como titulares.

Plácido de Castro

Com uma equipe formada sem grandes investimentos, o Plácido de Castro vai tentar fazer, mais uma vez, um jogo de superação. O atacante Nando, um dos destaques da estreia do Tigre, tem presença certa no ataque.

Trio de arbitragem

Ruan Santos comanda Adesg e Plácido de Castro. Os seus auxiliares serão Deusdete Bonete e Verônica Severino.