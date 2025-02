Adolescente com braço preso em máquina é resgatado por bombeiros no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros Militar de Cruzeiro do Sul foi acionado no último sábado (15), para uma ocorrência de urgência envolvendo um adolescente de 13 anos, que ficou com o braço preso em uma máquina separadora de grãos dentro de um silo.



O jovem que acompanhava seu pai, funcionário do local, foi resgatado rapidamente, o que permitiu evitar que maiores danos ocorressem com a vítima.

Segundo informações, os Bombeiros fizeram a aplicação imediata de um torniquete para controlar a perda de sangue e estabilizar o adolescente.

Na ocasião foram utilizados equipamentos de desencarceramento para liberar o braço com segurança, e monitorado de modo constante para garantir a manutenção da circulação sanguínea, o que evitou a perda total ou parcial da funcionalidade do membro do menor.

O jovem foi atendido posteriormente por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que sofreu algumas lesões nos dedos.