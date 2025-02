Adolescente é apreendido com arma e drogas em Rio Branco

Uma operação conjunta realizada pelo Tático do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PM-AC) e pelo Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos e na prisão de um jovem de 18 anos na tarde desta sexta-feira (14). A ação ocorreu no Ramal do Pica-Pau, no loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco.

Os policiais cumpriam um mandado de prisão contra Paulo Vitor Lopez da Costa, de 18 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa e de envolvimento com corrupção de menores. No momento da abordagem, um adolescente que estava com ele tentou fugir, mas foi contido após um cerco policial.

Durante a revista, os agentes encontraram com o menor um revólver calibre .38 carregado com sete munições intactas, além de 52 invólucros de cocaína, 28 de crack, 19 de maconha, uma balança de precisão e R$ 127 em dinheiro. Diante dos materiais apreendidos, ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Já Paulo Vitor foi detido por suspeita de associação criminosa e também levado à Defla para os procedimentos legais.