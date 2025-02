Adolescente que conduzia bicicleta motorizada causa acidente e jovem de 27 anos é arremessada

A motociclista Ketlen de Araújo Ferreira, de 27 anos, ficou ferida após colidir com uma bicicleta motorizada pilotada por um adolescente de 15 anos na noite desta terça-feira (25), no cruzamento da Rua Joaquim Macedo com a Travessa Joaquim Macedo, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o adolescente trafegava no sentido Centro-bairro, subindo uma ladeira pela Travessa Joaquim Macedo, quando invadiu a preferencial e causou a colisão com uma motocicleta modelo Neo, de cor preta e placa QLY-1349. O jovem cruzou na frente da moto, que acabou batendo na traseira da bicicleta.

Com o impacto, Ketlen foi arremessada a cerca de cinco metros, e a motocicleta caiu sobre ela. A vítima ficou desorientada, com sonolência, dor na cabeça e uma forte dor no braço esquerdo. Já o adolescente sofreu uma fratura no dedo do pé direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros às vítimas. O adolescente permaneceu no local para resolver a situação da bicicleta, que havia sido emprestada a ele. Já Ketlen foi avaliada e encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

Policiais militares do 3º Batalhão, que estavam saindo do plantão, passavam pelo local e decidiram parar para ajudar a vítima. Eles acionaram colegas do Batalhão de Trânsito, que isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, a motocicleta de Ketlen foi entregue a familiares, enquanto a bicicleta motorizada do adolescente foi recolhida e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), uma vez que esse tipo de veículo não é regulamentado pelos órgãos de trânsito.