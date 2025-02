Adolescente que matou comerciante já havia sido apreendido por assassinato

O adolescente de 16 anos, apreendido em flagrante no final da manhã desta sexta-feira (31) suspeito de efetuar os disparos que mataram o dono de uma loja de acessórios para celulares em Goiânia, já havia sido autuado, no ano passado, também por homicídio. A informação foi repassada à imprensa pela Polícia Militar.

Conforme a corporação, apesar da pouca idade, o menor é ligado a uma perigosa facção criminosa e já responde por um assassinato, praticado em 2024, também na região noroeste da capital. No final da manhã de hoje, ele foi localizado e apreendido por militares da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) pouco tempo após assassinar, com três tiros na cabeça, Fernando Gomes Teixeira da Silva, que era dono de uma loja que fica dentro de um shopping na Avenida Mangalô, no Setor Sol Nascente.

Quando apreendido, na mesma região, o adolescente estava com a moto que usou para chegar e fugir do local, e com o revólver com que matou o comerciante, calibre 38. Existe a informação, ainda não confirmada, de que o crime teria como motivação um conserto de celular, que teve a tela trocada pela vítima, que não quis dar garantia pelo serviço ao adolescente.

O delegado que investiga o caso, João Carlos Mendes, afirmou que ainda não é possível confirmar esta verão, e que, neste primeiro momento, nenhuma motivação é descartada.