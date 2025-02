Advogados são presos por forçar cantora a pagar dívida do marido

Dois advogados foram presos em Goiânia (GO), na terça-feira (19/2), após tentarem convencer a cantora gospel e deficiente visual, Angélica Azevedo, a assumir uma dívida de R$ 1 milhão do marido.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Humberto Teófilo, os dois advogados envolvidos foram detidos e tiveram uma fiança estipulada de R$ 25 mil para cada.

Ainda segundo a polícia, o marido da vítima teria feito a dívida após realizar empréstimos com empresários para investir em minérios. Como garantia, a vítima teria deixado três cheques preenchidos no valor de R$ 100 mil cada um com os credores, e mais cinco cheques com os valores em branco.

Para quitar a dívida, o marido contou à polícia que chegou a pagar cerca de R$ 200 mil somente de juros, mas destacou que a dívida não tinha fim, até que os empresários alertaram que o valor total estava em R$ 1 milhão. Após ficar sem condições de arcar com o restante do valor, os empresários tentaram incluir a esposa dele, que tem uma carreira musical e conta com mais de 800 mil seguidores em seu canal no YouTube, na dívida.

A vítima também relatou que os advogados ameaçavam a liberdade de seu marido, dizendo que ele poderia responder pelo crime de estelionato, algo que, segundo o delegado, não procede.

Após a denúncia, o delegado revelou que as vítimas avisaram que os advogados iriam até a casa deles. Foi assim que, no momento em que os dois advogados chegaram com os contratos da dívida para forçar Angélica a assinar, eles acabaram presos em flagrante.