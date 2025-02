Mais “discretos”, os homens passaram a usar a vegetação alta para esconder as brincadeiras sexuais. Eles estacionam os carros ao lado do meio-fio, entre a vegetação — apelidada de “matinho guloso” — e o estacionamento. O segundo passo costuma ser abrir uma das portas e evitar olhares curiosos. A conversa é curta e não existe tabus, timidez ou preservativos. O sexo é rápido, o risco é alto e a rotatividade impressiona. Alguns homens trocam de parceiros e pulam de carro em carro, literalmente.

“Motoca” pegador

O piscar de faróis é um dos sinais usados para outros homens se aproximarem de onde o “bicho tá pegando”. Na tarde da última quinta-feira (6/2), o entra e sai de veículos e motociclistas aumentava com o passar do tempo. Um homem que estava em uma moto circulava por entre os carros conversando rapidamente com os escolhidos, e os “tiros” eram, quase sempre, certeiros. Na primeira investida, o “motoca pegador” fez sexo com um homem numa área verde às margens da Epia. Ativo, o motociclista terminou o serviço e logo voltou a fazer o mesmo itinerário entre os automóveis.

Em seguida, ele voltou a circular de moto e resolveu parar ao lado de um SUV estacionado rente ao mato alto. Com as portas abertas, ele deixou que um homem fizesse sexo oral nele. Desconfiados, ambos olhavam para trás a todo instante com receio de serem vistos. Entre 16h e 18h, o volume de carros e sexo grupal chega ao ápice. Homens engravatados dirigindo veículos com as janelas abaixadas passam devagar esperando convite de um ou dois interessados para um ménage.

Veja imagens da pegação na “Água Liberal”: