Ajuda: familiares pedem doações de sangue para jovem com dengue hemorrágica em Rio Branco

A família de Luciana Suelen Silva, uma jovem internada devido à dengue hemorrágica em Rio Branco, está fazendo um apelo urgente à comunidade para doações de sangue tipo A+, essenciais para o tratamento da paciente. A campanha de arrecadação, organizada pelos parentes, visa garantir os estoques necessários para o tratamento da jovem, que se encontra em estado crítico.

As doações estão sendo realizadas no Hemoacre, localizado no bairro Bosque, que atende diariamente das 7h às 18h. Para contribuir, é necessário atender a alguns critérios de saúde estabelecidos pelo hemocentro: ter idade mínima de 18 anos, pesar no mínimo 50 kg e estar em boas condições físicas. É imprescindível que os doadores sejam do tipo sanguíneo A+, uma vez que esse é o sangue necessário para o tratamento de Luciana.

A ajuda da comunidade local tem se mostrado vital para o suporte que a jovem necessita neste momento de urgência. Qualquer pessoa que se encaixe nos requisitos pode se dirigir ao Hemoacre para realizar sua doação e contribuir para salvar uma vida.

Informações obtidas por @liliacamargo_reporter