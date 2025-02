“Alagação rápida, mas nossa equipe agiu rápido”, diz Bocalom sobre ajuda às famílias atingidas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou um vídeo no final da tarde deste domingo (23), falando sobre o atendimento que a gestão realizou com as famílias nos bairros atingidos pela enxurrada e alagação no último sábado (22).

Em uma escola do município e rodeado de crianças, de acordo com ele, fez questão de acompanhar de perto a ação para as pessoas que estão sendo acolhidas pela prefeitura, e afirma estar feliz em ver todos bem e recebendo o cuidado merecido.

“Quero dizer dos nossos sentimentos em função do acontecido. Está não é a primeira vez. Infelizmente no nosso mandato foram pelo menos três grandes alagações, e essa agora foi rápida, mas aconteceu. Graças a Deus que a nossa equipe agiu rápido”, afirmou.

Bocalom aponta o trabalho da Defesa Civil, além das outras secretarias municipais que prontamente foram as ruas socorrer a população.

“Seguiremos trabalhando para minimizar os transtornos causados pelas enchentes e atender nossa gente da melhor forma possível”, concluiu.

Veja o vídeo: