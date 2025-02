Alagamento em rotatória de Rio Branco vira ‘Balneário Camboriú’ improvisado; veja vídeo

As fortes chuvas que atingiram Rio Branco neste sábado (22) causaram sérios transtornos na rotatória da estrada do Calafate, que ficou tomada pela água, gerando um cenário de caos no trânsito e algumas situações inusitadas. Em um momento de descontração, um motociclista que passava pela área não perdeu a oportunidade de brincar com a situação após ver a cena no local.

“É o balneário é? Menino tomando banho ali, tá feio, tá feio! Ei menino, tá fundo aí?”, disse, se referindo ao volume de água que impedia a circulação dos veículos e fazendo uma comparação com Balneário Camboriú. A situação, para algumas crianças, virou um convite para diversão.

Enquanto motoristas enfrentavam dificuldades para atravessar a área, com a água subindo até a altura de uma parada de ônibus, as crianças aproveitaram a situação para brincar nas águas que tomaram conta da via, fazendo do alagamento uma verdadeira piscina improvisada.

Veja o vídeo: