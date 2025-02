Alan e Bocalom se reúnem para tratar sobre saneamento básico em Rio Branco

O senador Alan Rick e o prefeito Tião Bocalom se reuniram na tarde desta quinta-feira (13) para tratar sobre o consórcio de saneamento básico que deve atender os municípios do Acre. O encontro ocorreu após a ida do senador à Câmara Municipal, onde ele apresentou detalhes do projeto.

Durante a reunião, foram discutidos os encaminhamentos necessários para a adesão ao consórcio, que prevê a implementação de aterros sanitários e melhorias no saneamento, sem custos para os municípios. Também esteve em pauta o projeto do Parque da Cidade.

A expectativa é que haja um posicionamento da Prefeitura de Rio Branco nos próximos dias quanto à assinatura do documento que oficializa a adesão ao consórcio.