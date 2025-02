Alan Rick reorganiza gabinete na tentativa de fortalecer seu grupo político

Após as demissões em massa de pessoas ligadas ao senador Alan Rick (UB) no início do ano, o parlamentar precisou realizar ajustes em seu gabinete para acomodar algumas das lideranças mais influentes de seu grupo político. Como parte dessas mudanças, houve uma reestruturação nos salários de algumas pessoas nomeadas em seu gabinete, o que foi oficialmente publicado no Diário Oficial da União da última terça-feira, dia 25.

Um exemplo dessas modificações envolve a influenciadora e esposa do vereador Zé Lopes (REP), Sofia Brunetta. Ela ocupava o cargo de Assistente Parlamentar Júnior (AP-09) com um salário de R$ 12.938,00, mas foi realocada para o cargo de Auxiliar Parlamentar Pleno (AP-07), com a remuneração reduzida para R$ 10.560,42.

De maneira similar, Leiliane Tavares Correia, filha do empresário Nelson, proprietário da autoescola Vitória, também passou por uma mudança. Ela, que ocupava o cargo de Auxiliar Parlamentar Pleno (AP-07), com salário de R$ 10.560,42, foi remanejada para o cargo de Auxiliar Parlamentar Intermediário (AP-06), com um vencimento reduzido para R$ 8.320,10.

Essas alterações salariais fazem parte de um esforço do senador Alan Rick para acomodar o maior número possível de lideranças de seu grupo político dentro do gabinete. Um exemplo dessa estratégia é a reintegração de Iuçara Andrade da Costa Souza, ex-presidente da Fundação de Tecnologia do Acre (FUNTAC), que havia sido exonerada no início do ano. Iuçara agora ocupará o cargo de Assessor Parlamentar (SF-02), com um salário de R$ 24.276,83.

Agora, sem os espaços no governo, Alan Rick recorre ao seu gabinete e a prefeituras do interior que o apoiam em sua candidatura ao governo em 2026 para acomodar membros de seu grupo político.

EM BUSCA DE ALIADOS

Bastidores políticos indicam que o senador Alan Rick (UB) teria enviado emissários para iniciar conversas sobre uma possível aliança com a cúpula do MDB. Embora as negociações estejam avançando, o MDB ainda aguarda um momento mais adequado para definir sua posição.

A CARTA CORINGA

A carta coringa do MDB continua sendo a ex-deputada Jéssica Sales que é o nome forte para barganhar. Dizem que o MDB só aceita uma aliança onde integrará cabeça de chapa.

UMA BOLA DENTRO

A decisão do vereador João Paulo Silva (POD) de conhecer de perto o trabalho desenvolvido no Centro de Zoonoses reflete seu compromisso com a causa animal, que é parte da saúde pública. Apadrinhando essa causa, João Paulo iniciou sua atuação visitando o centro para entender os desafios enfrentados pelos servidores e buscar soluções que melhorem o atendimento e os serviços prestados à comunidade.

PRECISA DE ATENÇÃO

O Centro de Zoonoses de Rio Branco é uma gerência vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, mas necessita de mais atenção e investimentos. Acompanhei os vereadores durante a visita e pude observar de perto as condições precárias de infraestrutura e as dificuldades enfrentadas pelos servidores no dia a dia. Embora os animais recebam excelente cuidado e atenção, é urgente melhorar as condições de trabalho para os profissionais e realizar os reparos necessários na infraestrutura do local.

EM ANDANÇAS

A ex-deputada Mara Rocha (NOVO) tem percorrido os municípios do interior em sua preparação para a candidatura ao Senado em 2026. Ela está correta em iniciar sua movimentação desde já, pois enfrentará concorrentes com grandes estruturas e precisa fortalecer sua base de apoio nas diversas regiões do estado.

SAÚDE ITINERANTE

O deputado estadual Tio Pablo (PSD) iniciará após o carnaval, um itinerante pelo Rio Iaco, levando atendimentos médicos e distribuição de medicações às comunidades ribeirinhas da região. Sabemos das enormes dificuldades enfrentadas por essas famílias para acessar serviços de saúde na cidade, e essa iniciativa é fundamental para levar cuidados médicos diretamente a quem mais precisa.

APRENDER A SER OPOSIÇÃO

O posicionamento do vereador Eber Machado (MDB) em um embate direto contra o vereador Felipe Tchê (PP) levanta questionamentos sobre a postura adotada no parlamento. O tempo que Eber passou fora do mandato parece ter feito com que ele esquecesse alguns princípios fundamentais da convivência parlamentar. Atacar um colega da maneira como foi feito não é condizente com o respeito e a ética que devem nortear o ambiente político.

Como exemplo, temos o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), uma das maiores lideranças da oposição na Aleac, que sempre adota um discurso equilibrado e técnico, sem recorrer a ofensas pessoais, e mantém o respeito ao debate democrático.