Alan Wake 2, DOOM e mais jogos entram em oferta nesta semana

Diablo 2: Resurrected está com desconto nesta semana nos consoles Xbox. Além disso, o novo jogo dos desenvolvedores de Life is Strange, Lost Records: Bloom & Rage está com desconto de lançamento e é uma oportunidade para todos os fãs de jogos narrativos e com foco em múltiplas escolhas. Fique por dentro das melhores promoções nos consoles Xbox: