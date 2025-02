Alannis e Gabriel vencem 1ª etapa do Campeonato Estadual Estrada

Alannis Victoria, no feminino, e Gabriel Schroeder, no masculino, venceram neste domingo (16), na Avenida Chico Mendes, em Rio Branco, a etapa de abertura do Campeonato Estadual de Ciclismo Estrada.

“Tivemos grandes disputas em todas as categorias. Vamos ter uma temporada com boas provas”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Ciclismo (FAC), Tuxauá Marques.

Santo volta com vitória

Depois de 17 anos afastado das competições, Santo Vidal voltou com vitória na categoria Master C1.

“Voltar a sentir a emoção de pedalar competindo é indescritível. O sentimento vai muito além da vitória”, comentou Santo Vidal.

Outros vencedores

Ronis Bento/Master A1

Valmir Martins/Master A2

Luiz Cabanelas/Master B1

Evandro Castro/Master B2

Isac Moreira/Master C2

Antônio Jacaré/Master D1

Antônio da Silva Master D2

Aline Lima/Master Feminino

Kaylan Oliveira/Estreante

Jorge Wesley/Júnior Masculino

Vinícius Gadelha/Juvenil Masculino