Aldejane Pinto, radialista do interior do Acre, presta homenagem a Douglas Richer

Com imenso pesar, nos despedimos de Douglas Richer, que nos deixou na madrugada deste domingo (02), aos 37 anos, vítima de complicações de uma fibrose pulmonar. Sua partida prematura nos entristece, mas seu legado permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Natural de Sena Madureira, Douglas foi um dos grandes nomes do jornalismo acreano, dedicando sua vida à comunicação social. Com sua energia contagiante e olhar apurado, marcou presença em eventos de Cruzeiro do Sul a Brasiléia, levando informação e brilho por onde passou.

Mesmo diante das dificuldades, Douglas nunca perdeu sua essência. Desde o diagnóstico de sua doença, em novembro de 2024, demonstrou força e esperança, compartilhando sua luta com transparência e fé. Sua coragem inspirou a muitos, e seu sorriso jamais será esquecido.

Hoje, nos despedimos de um profissional exemplar, um amigo querido e um ser humano ímpar. Que sua luz continue brilhando e que seu legado siga inspirando as futuras gerações.

Descanse em paz, Douglas. Seu nome estará sempre vivo em nossos corações.

Segue nossa última foto juntos em sua cidade natal, ao lado dos amigos, Kelly, Edu Casseb e Jota Cavalcante.

Por Aldejane Pinto, radialista.