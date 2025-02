Aleac realiza primeira sessão solene do ano nesta terça, com mensagem de Gladson

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) dará início, oficialmente, aos trabalhos legislativos de 2025 nesta terça-feira, 4 de fevereiro, com uma sessão solene que está marcada para as 10h.

A cerimônia marca a primeira sessão da 3ª legislatura e será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Aleac no YouTube, permitindo que a população acompanhe de perto as diretrizes e prioridades do governo para o ano legislativo.

O evento contará com a presença de parlamentares, secretários de Estado, autoridades e do governador Gladson Cameli, que fará a tradicional leitura da mensagem governamental.