Além da Educação, PP quer o comando de mais duas pastas na gestão de Bocalom, diz fonte

Uma fonte ligada ao Progressistas informou à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (4), que o partido quer mais espaço no secretariado do prefeito Tião Bocalom.

A sigla já conseguiu a secretaria de Educação, que deve ser comandada pelo vice-prefeito Alysson Bestene. O político ainda não foi nomeado para o cargo, no entanto, Bocalom garantiu que as tratativas estão em fase final.

Além da Educação, o partido também quer o comando da Secretaria de Cuidados com a Cidade e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

Ambas as pastas já estão com gestores em atuação. Carlos Alberto Alves Nasserala, nomeado nesta segunda-feira (3), está com a secretaria de Cuidados com a Cidade. A Emurb está sob o comando de José Assis Benvindo.